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لبنان
تعميم مهمّ جدّاً من مصرف لبنان.. إليكم ما جاء فيه
Lebanon 24
10-10-2024
|
06:06
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أعلن مصرف لبنان في بيان أنه قرر تعديل التعميم الأساسي رقم 166.
التفاصيل في الصورة المرفقة أدناه.
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