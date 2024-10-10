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لبنان

تعميم مهمّ جدّاً من مصرف لبنان.. إليكم ما جاء فيه

Lebanon 24
10-10-2024 | 06:06
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أعلن مصرف لبنان في بيان أنه قرر تعديل التعميم الأساسي رقم 166. 
 
التفاصيل في الصورة المرفقة أدناه. 
 
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