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لبنان
اتصال بين شيخ العقل والراعي لمناقشة تداعيات الحرب واتخاذ المواقف المناسبة
Lebanon 24
10-10-2024
|
06:12
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تلقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى اتصالا هاتفيا من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، للبحث في التطورات وتقييمها والتنسيق المشترك لآفاق المرحلة والتشاور حول فكرة انعقاد قمة روحية تجمع القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، "لمناقشة تداعيات الحرب العدوانية على لبنان واتخاذ المواقف المناسبة لإنقاذ البلاد وصون الوحدة الوطنية".
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كما تلقى اتصالا من شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين في سوريا الشيخ حكمت الهجري، تناول في خلاله واقع الطائفة في ضوء المرحلة الراهنة، وابداء التضامن ازاء ما يحصل في لبنان.
بدوره اجرى شيخ العقل اتصالين بكل من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب للتضامن وتقييم المرحلة الراهنة ومتطلباتها، ودور المرجعيات الدينية في تأكيد "التضامن الوطني وتعزيز سبل الصمود والخلاص".
من جهة ثانية، قام ابي المنى برفقة وفد من المشايخ بجولة تعزية بالشيخ ابو خالد عادل يوسف الحكيم في بلدة المشرفة، مشاركا في مأتمه ومتقبلا التعازي إلى جانب مشايخ البلدة والعائلة، وبالشيخ ابو كمال سلامة سلمان علي محمود في الباروك والمربية ضحى فؤاد ناصر الدين زوجة قائد الشرطة القضائية السابق العميد الركن المتقاعد سليم سليم في نبع الصفا.
وكلف وفودا من المشايخ من اعضاء المجلس المذهبي ومشيخة العقل، للقيام بجولات على النازحين في مراكز الإيواء، بدأت في مناطق الشوف والغرب والمتن والجرد وحاصبيا، لتفقدهم والاطلاع على اوضاعهم ولقاء خلايا الأزمة المكلفة متابعة شؤونهم بهذا الخصوص.
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