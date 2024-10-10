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لبنان

"حزب الله" استهدف بالصواريخ تجمعات لجنود إسرائيليين

Lebanon 24
10-10-2024 | 07:51
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أعلن "حزب الله" أنّه "استهدف قوة لجنود العدوّ الإسرائيلي أثناء محاولتها سحب الإصابات من منطقة رأس الناقورة بصلية صاروخية وأصابوها إصابة مباشرة". 
 
 
كما أفاد "الحزب" أنّه "استهدف قوة لجنود العدوّ الإسرائيلي أثناء محاولتها مجددًا سحب الإصابات من الآلية المستهدفة في منطقة رأس الناقورة بصلية صاروخية". 
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كذلك، أشار "حزب الله" إلى أنّه "استهدف تجمعًا لجنود العدوّ الإسرائيلي في كفرجلعادي بصلية صاروخية". 
 
 
 

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