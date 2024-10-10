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لبنان

توقيف عميل إسرائيلي... هذا ما كان يقوم به في زغرتا

Lebanon 24
10-10-2024 | 10:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّه بعد الرصد والمتابعة، قامت مديرية الشمال الإقليمية في أمن الدولة - مكتب زغرتا بعملية نوعية، حيث تم توقيف عميل إسرائيلي يحمل الجنسيّة السوريّة ويُدعى ب.ع.، لإقدامه على تصوير مراكز الإيواء في زغرتا والمستشفيات والتواصل مع العدوّ.
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