توقيف عميل إسرائيلي... هذا ما كان يقوم به في زغرتا

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّه بعد الرصد والمتابعة، قامت مديرية الشمال الإقليمية في أمن الدولة - مكتب زغرتا بعملية نوعية، حيث تم توقيف عميل إسرائيلي يحمل الجنسيّة السوريّة ويُدعى ب.ع.، لإقدامه على تصوير مراكز الإيواء في زغرتا والمستشفيات والتواصل مع العدوّ.

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