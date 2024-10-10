سوريّ اعتدى بالضرب على صاحب بسطة... وإصابة الأخير خطيرة

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ شخصاً سوريّاً اعتدى بالضرب على صاحب بسطة لبيع القهوة في منطقة التل في طرابلس، وعمد لاحقاً إلى تحطيم البسطة.

ووفق المعلومات، أُصيب صاحب البسطة بجروحٍ خطيرة في الرأس، لكن حالته مستقرّة.