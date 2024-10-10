مقذوف غير منفجر في الطريق الجديدة.. وهذا ما أعلنته قوى الامن

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العثور على مقذوف غير منفجر في بؤرة في محلّة أرض جلّول مقابل سوق الخضار الجديد في الطريق الجديدة، وبعد الكشف عليه من قبل خبير المتفجرات في وحدة الشرطة القضائية، قرّر تفجيره في المكان وذلك الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس الواقع فيه 10/10/2024.

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