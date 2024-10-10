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لبنان

للمرة الثالثة.. "الحزب" يستهدف قوة اسرائيلية خلال محاولتها إخراج مصابين

Lebanon 24
10-10-2024 | 11:26
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أعلن "حزب الله"، في بيان مساء اليوم، استهداف قوة إسرائيلية للمرة الثالثة خلال محاولتها إخراج مصابين من آلية في رأس الناقورة برشقة صاروخية.
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