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لبنان
للمرة الثالثة.. "الحزب" يستهدف قوة اسرائيلية خلال محاولتها إخراج مصابين
Lebanon 24
10-10-2024
|
11:26
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أعلن "حزب الله"، في بيان مساء اليوم، استهداف قوة إسرائيلية للمرة الثالثة خلال محاولتها إخراج مصابين من آلية في رأس الناقورة برشقة صاروخية.
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