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لبنان
"الخارجية" الفرنسية: لا يمكن التسامح مع عدد الضحايا المدنيين في غزة ولبنان!
Lebanon 24
10-10-2024
|
11:32
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أكدت وزراة الخارجية الفرنسية، مساء اليوم الخميس، ان "عدد الضحايا المدنيين في غزة ولبنان لا يمكن التسامح معه".
واعتبرت متحدثة باسم "الخارجية" الفرنسية في حديث لـ"الحدث" ان "القوة العسكرية وحدها لا يمكن أن تضمن أمن إسرائيل".
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