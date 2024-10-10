"الخارجية" الفرنسية: لا يمكن التسامح مع عدد الضحايا المدنيين في غزة ولبنان!

أكدت وزراة الخارجية الفرنسية، مساء اليوم الخميس، ان "عدد الضحايا المدنيين في غزة ولبنان لا يمكن التسامح معه".





واعتبرت متحدثة باسم "الخارجية" الفرنسية في حديث لـ"الحدث" ان "القوة العسكرية وحدها لا يمكن أن تضمن أمن إسرائيل".

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