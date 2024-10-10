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لبنان

بري: "ما حدا بيعمل شرخ بينا وبين الحزب"

Lebanon 24
10-10-2024 | 15:25
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ذكرت "النهار" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أن الاتصالات مفتوحة مع  واشنطن لكن الأميركيين لم يمارسوا الضغوط المطلوبة على إسرائيل بعد.

وقال بري:  "لدينا كل الثقة بالمقاومة وتجربة 2006 لم تنس بعد... الأمواج عالية اليوم وسيكون النصر من نصيب اللبنانيين ووحدتهم".
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وفي تصريح آخر، أكد بري في لقناة "الجديد" أن أي محاولات داخلية للفصل بين حركة أمل وحزب الله لن تنجح قائلاً: "ما حدا بيعمل شرخ بينا وبين الحزب".
 
وفيما يتعلق بتصاعد الدعوات لتطبيق القرار 1559، شدد بري على أن القرار الوحيد الذي يتم الالتزام به هو القرار 1701، قائلاً: "القرار 1559 صار ورانا وينذكر ما ينعاد".
 
أما بشأن التواصل مع الجانب الأميركي، أشار بري إلى أن الأميركيين يتواصلون مع الحركة ويؤكدون دعمهم للحل، لكنه أضاف: "الكلام كثير والفعل قليل."






 
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