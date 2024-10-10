بري: "ما حدا بيعمل شرخ بينا وبين الحزب"

ذكرت "النهار" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أن الاتصالات مفتوحة مع واشنطن لكن الأميركيين لم يمارسوا الضغوط المطلوبة على إسرائيل بعد.



وقال بري: "لدينا كل الثقة بالمقاومة وتجربة 2006 لم تنس بعد... الأمواج عالية اليوم وسيكون النصر من نصيب اللبنانيين ووحدتهم".

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وفي تصريح آخر، أكد بري في لقناة "الجديد" أن أي محاولات داخلية للفصل بين حركة أمل وحزب الله لن تنجح قائلاً: "ما حدا بيعمل شرخ بينا وبين الحزب".

وفيما يتعلق بتصاعد الدعوات لتطبيق القرار 1559، شدد بري على أن القرار الوحيد الذي يتم الالتزام به هو القرار 1701، قائلاً: "القرار 1559 صار ورانا وينذكر ما ينعاد".