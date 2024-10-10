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لبنان

تحذير اسرائيلي لسكان حارة حريك.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
10-10-2024 | 14:11
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وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تحذيرًا جاء فيه، "انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في حارة حريك وتحديدًا في المباني المحددة في الخريطتيْن وتلك المجاورة لها: أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب ، من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه والمباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500".
 
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