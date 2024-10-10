بيان جديد لشركة طيران الشرق الأوسط.. هذا ما جاء فيه

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صدر عن شركة طيران الشرق الاوسط، بيان توضيحي، جاء فيه: "نشرت إحدى وسائل الإعلام تصريحًا منسوبًا الى رئيس مجلس إدارة – مدير عام شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية السيد محمد الحوت. يهم الشركة أن توضح أن السيد الحوت لم يدل̗ بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية بإستثتاء مداخلته عبر برنامج ”صار الوقت” على قناة MTV. لذلك اقتضى التوضيح".