Advertisement

لبنان

إخلاء وإنقاذ مستمر بعد ضربة النويري.. إليكم آخر المستجدات

Lebanon 24
10-10-2024 | 14:28
A-
A+
Doc-P-1260305-638641927854615873.png
Doc-P-1260305-638641927854615873.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن فوج إطفاء بيروت يقوم باخماد الحريق الناتج عن غارة اسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في منطقة النويري فيما تعمل عناصر الفوج على إخلاء السكان من الطوابق العليا عبر استعمال السلم الآلي.
Advertisement
وأضافت أن أعمال البحث عن ناجين متواصلة، من المبنى المستهدف في منطقة راس النبع، غي حين تم انتشال مزيد من الشهداء والجرحى.
 
وكان قد شنّ العدو الاسرائيلي، مساء يوم الخميس، غارة على منطقة راس النبع في بيروت.

كذلك، أفادت مندوبة "لبنان 24"، باستهداف مبنى في منطقة راس النبع-النويري بغارة ثانية.
 
ووفقاً لمصادر "لبنان 24"، الغارة الاولى استهدفت الطابق الثالث من مبنى مؤلف من 8 طبقات في طلعة النويري أما الغارة الثانية فاستهدفت مبنى مؤلف من 4 طبقات في منطقة البسطا وقد انهار بشكل كامل.
  
وافادت القناة 12 الإسرائيلية ان مسؤول التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا هو المستهدف من الهجوم في بيروت.
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:52 | 2024-10-10
16:17 | 2024-10-10
16:03 | 2024-10-10
16:00 | 2024-10-10
15:46 | 2024-10-10
15:25 | 2024-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24