إخلاء وإنقاذ مستمر بعد ضربة النويري.. إليكم آخر المستجدات

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن فوج إطفاء بيروت يقوم باخماد الحريق الناتج عن غارة اسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في منطقة النويري فيما تعمل عناصر الفوج على إخلاء السكان من الطوابق العليا عبر استعمال السلم الآلي.
وأضافت أن أعمال البحث عن ناجين متواصلة، من المبنى المستهدف في منطقة راس النبع، غي حين تم انتشال مزيد من الشهداء والجرحى.
وكان قد شنّ العدو الاسرائيلي، مساء يوم الخميس، غارة على منطقة راس النبع في بيروت.
كذلك، أفادت مندوبة "لبنان 24"، باستهداف مبنى في منطقة راس النبع-النويري بغارة ثانية.
ووفقاً لمصادر "لبنان 24"، الغارة الاولى استهدفت الطابق الثالث من مبنى مؤلف من 8 طبقات في طلعة النويري أما الغارة الثانية فاستهدفت مبنى مؤلف من 4 طبقات في منطقة البسطا وقد انهار بشكل كامل.
وافادت القناة 12 الإسرائيلية ان مسؤول التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا هو المستهدف من الهجوم في بيروت.