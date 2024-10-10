إخلاء وإنقاذ مستمر بعد ضربة النويري.. إليكم آخر المستجدات

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن فوج إطفاء بيروت يقوم باخماد الحريق الناتج عن غارة اسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في منطقة النويري فيما تعمل عناصر الفوج على إخلاء السكان من الطوابق العليا عبر استعمال السلم الآلي.

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وأضافت أن أعمال البحث عن ناجين متواصلة، من المبنى المستهدف في منطقة راس النبع، غي حين تم انتشال مزيد من الشهداء والجرحى.