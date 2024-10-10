بشأن مصير العام الدراسي... هذا ما قاله وزير التربية

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أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، مساء اليوم ان "رئيس الجامعة اللبنانية ابلغه اليوم أنه في اليومين المقبلين سيصدر تعاميم بشأن استئناف الدروس".وقال في حديث تلفزيوني: "أطمئن جميع التلاميذ والطلاب أنّهم لن يخسروا العام الدراسي ولا العام الجامعي هذه السنة ونقوم بكلّ جهودنا من أجل ذلك".