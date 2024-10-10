معوض: حان الوقت كي نضع آلية حقيقية لحصر السلاح بيد الدولة

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أكد النائب ميشال معوض، مساء اليوم الخميس، ان "الأولوية اليوم لوقف إطلاق النار فورًا"، معتبراً أن "من يقول الكلمة للميدان كأنه يعتبرنا من الجمهور في هذه الحرب ونحن لسنا جمهوراً نحن ضحايا".وقال في حديث تلفزيوني: "كل الشعارات التي رفعها حزب الله سقطت"، مضيفا: "حذرنا منذ البداية بأنّ ربط مصير جبهة لبنان بجبهة غزة هو انتحار للبنان، وطلبنا فصل الجبهة وتطبيق الـ1701 وضبط الحدود وتعرضنا للتخوين. اليوم تبنّوا الكلام نفسه الذي عرّضنا للتخوين، ولكن "بعد شو؟".وتابع: "هدفي ليس سماع صراخ الآخر بل حماية شعبي، فمن بدأ بهذه الحرب؟ وبأي حق إتخذ حزب الله هذا القرار في 8 تشرين؟".وأشار الى ان "وحدة الساحات في إيران تحوّلت إلى تراجع تكتيكي وكل الدول تعمل على أساس مصلتحها الوطنية العليا، إيران تقول إيران أولاً وسوريا تقول سوريا أولاً".وقال معوض: " اليوم عوضاً عن مساندة لبنان لغزة أصبح المطلوب من غزة مساندتنا"، مضيفاً: "المهم أن نتعلم مما حصل ونعيد بناء الدولة ومؤسساتها، وعلينا تقديم حلًا جذريًا وتطبيق دستورنا. هذه المعركة نحن ضحايا فيها والهدف حماية لبنان من المزيد من المآسي، ونحتاج إلى أجيال لتعويض الخسائر التي تسببت بها الحرب".وتابع: "نحن يهمنا وقف إطلاق نار ولو من جانب واحد كي نشكل ضغطاً لوقف إراقة الدماء والذل والنزوح والهجرة والدمار".واكمل: "حان الوقت كي نعود إلى الدولة ونطبق الدستور ونضع آلية حقيقية لحصر السلاح بيد الدولة"، لافتا الى انه "بعد وقف إطلاق النار نحن أمام خيارين أو نبقى ساحة من ساحات إيران، أو أن نلتف حول الدولة اللبنانية وأن نكون جميعاً سواسية".وأشار الى ان "الإجتماع في معراب جزء من الحراك التي تقوم به كل الكتل والأكيد أن "تجدد" و"حركة الإستقلال" سيمثلون في هذا اللقاء".