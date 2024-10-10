تأجيل جولة مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله المقرّرة غدًا

أعلن حزب الله في بيان أنّه "نظرًا للتطورات الراهنة تقرّر تأجيل جولة مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف المقرّرة غدًا وبالتالي تأجيل المؤتمر الصحافي إلى وقت يُحدّد لاحقًا".

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