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لبنان

في مشهد تضامني جديد.. العلم اللبناني يضيء ابو ظبي (صورة)

Lebanon 24
10-10-2024 | 16:17
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شهدت العاصمة الإماراتية أبو ظبي مساء اليوم الخميس، إضاءة علم لبنان بإجراء "انعكاس ضوئي" على مبنيين كبيرين، وذلك في خطوة تعكس مشهداً تضامنياً جديداً.
 
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