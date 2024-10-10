في مشهد تضامني جديد.. العلم اللبناني يضيء ابو ظبي (صورة)

شهدت العاصمة الإماراتية أبو ظبي مساء اليوم الخميس، إضاءة علم لبنان بإجراء "انعكاس ضوئي" على مبنيين كبيرين، وذلك في خطوة تعكس مشهداً تضامنياً جديداً.

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