بايدن طلب من نتنياهو إنهاء العملية في لبنان.. وهكذا جاء الرد

فيما تستمر العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء العملية العسكرية بلبنان في أسرع وقت ممكن.

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وأفادت الهيئة بأن بايدن طلب ذلك من أجل السعي للتوصل إلى اتفاق سياسي. في المقابل، رد نتنياهو بأنها فرصة نادرة لتحقيق إنجازات عسكرية وسياسية، وأن مثل هذا الاتفاق يجب أن يكون مستداما.



كذلك وصفت الهيئة المحادثات بين بايدن ونتنياهو بالصعبة في الكثير من القضايا.



فيما عارض بايدن في محادثته مع نتنياهو أي هجوم إسرائيلي ضد المنشآت النووية أو النفطية الإيرانية.



وحاول بايدن أيضا وضع سقف للرد الإسرائيلي على إيران لكنه أدرك لاحقاً أن إسرائيل مهتمة برد أكبر مما يود رؤيته. (العربية)