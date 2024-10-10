مندوب لبنان بمجلس الامن: لبنان يدعم المبادرة الأميركية الفرنسية

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اشار مندوب لبنان في مجلس الأمن هادي هاشم، مساء اليوم، الى ان "أي مساعي ديبلوماسية لم تنجح حتى الان في وقف اطلاق النار".وقال هاشم خلال جلسة مجلس الامن: "ما زالت الة القتل مستمرة في قتل اللبنانيين والقصف الإسرائيلي مستمر بالرغم من كل دعوات وقف اطلاق النار"، مضيفاً: "ما هي الغاية من استهداف الصحافيين وعمال الاغاثة والطواقم الطبية؟".وطالب هاشم مجلس الأمن بإدانة اختراق إسرائيل للحدود اللبنانية واصدار قرار فوري بوقفه، مشيراً الى ان "القرار 1701 الذي يتمسك به لبنان بالكامل يبقى الحل الأنسب".كما ذكر ان "القصف الإسرائيلي أخرج عدة مستشفيات عن الخدمة وقطع معبر المصنع الرابط بين لبنان وسوريا"، لافتا الى اننا "ما زلنا بعيدين عن تأمين كافة الاحتياجات لإغاثة العائلات التي نزحت نتيجة قصف إسرائيل الممنهج للمناطق السكنية".واكد ان "لبنان يدعم المبادرة الأميركية الفرنسية لوقف النار 21 يوما، كما انه مستعد للحل الديبلوماسي"، مضيفاً: "مخطئ الجانب الاسرائيلي في كسر القرار 1701".