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لبنان
مُحادثات صعبة بينهما.. نتنياهو رفض طلب بايدن إنهاء العملية في لبنان قبل تصفية حزب الله
Lebanon 24
10-10-2024
|
23:15
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كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنهاء العملية العسكرية بلبنان في أسرع وقت ممكن.
وأفادت الهيئة بأن بايدن طلب ذلك من أجل السعي للتوصل إلى اتفاق سياسي. في المقابل، رد نتنياهو بأنها فرصة نادرة لتحقيق إنجازات عسكرية وسياسية، وأن مثل هذا الاتفاق يجب أن يكون مستداما.
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كذلك وصفت الهيئة المحادثات بين بايدن ونتنياهو بالصعبة في الكثير من القضايا.
فيما عارض بايدن في محادثته مع نتنياهو أي هجوم إسرائيلي ضد المنشآت النووية أو النفطية الإيرانية.
وحاول بايدن أيضا وضع سقف للرد الإسرائيلي على إيران، لكنه أدرك لاحقاً أن إسرائيل مهتمة برد أكبر مما يود رؤيته.
غارات مكثّفة
ومنذ الشهر الماضي، كثفت إسرائيل غارات على الجنوب والبقاع، فضلا عن الضاحية الجنوبية لبيروت، محولة مناطق بأكملها إلى ركام.
كما وجهت ضربات مؤلمة لحزب الله، كان أبرزها اغتيال أمينه العام السيد حسن نصرالله يوم 27 أيلول الماضي.(سكاي نيوز)
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