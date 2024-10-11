لقاء معراب السبت: أي افق ورؤية

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تحت عنوان "دفاعاً عن لبنان"، وسعياً لوضع الإطار السياسي الذي يوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، بالتعاون مع الدول العربية والمجتمع الدولي، دعا حزب "القوات اللبنانية" إلى مؤتمر وطني جامع يعقد في مقرّ قيادة الحزب في معراب عند الثانية عشرة من ظهر السبت، ووجّه الدعوات إلى كلّ قادة قوى المعارضة والقوى الوطنية.وبحسب اوساط معنية فان "المجتمعين سيرسمون خريطة طريق لإنقاذ لبنان من الكارثة التي وصلت إليها البلاد جراء زجّها في حربٍ لا طائل منها، ولوضع حدٍّ لمعاناة اللبنانيين ".وشددت الأوساط "على أن المؤتمر سيكون جامعاً، وهناك استجابة من كلّ قوى المعارضة الوطنية للمشاركة ولإيصال رسالة لمن يعنيهم الأمر في الدخل والخارج، بأن اللبنانيين دعاة سلام وبناء وازدهار وليسوا هواة حروب".في المقابل، اعتبر مصدر نيابي معارض مستقل أن "لقاء معراب" لا يخرج عن كونه مؤتمرا صحافيا يطرح رؤية "القوات اللبنانية" للمرحلة المقبلة على صعيد تطبيق القرارات الدولية وبالتحديد القرار 1701 بكل مندرجاته وملف رئاسة الجمهورية".وتابع المصدر "أن هذا اللقاء لا يرقى الى اعتباره مؤتمرا وطنيا، كما جاء في الدعوة إليه ، وأن الحضور السبت سيبرهن هذا الشيء، فالحضور النيابي سيكون خجولا بعض الشيء، أي انه سيحضر نائب عن كل كتلة معارضة. أما الشخصيات الباقية التي سوف تحضر فهي لمجرد الصورة لكون وزنها السياسي والتمثيلي ليس واسعاً .المصدر ختم "أن هناك شخصيات نيابية في المعارضة لم تُدع الى هذا اللقاء لبعض الخلافات الشخصية ، أما "الإشتراكي" فلن يحضر في هذه الظروف، وسيكون المؤتمر شبيها بلقاء معراب الماضي لا أكثر ولا أقل" .