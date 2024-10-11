Advertisement

لبنان

لقاء معراب السبت: أي افق ورؤية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-10-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1260474-638642301209776606.jpg
Doc-P-1260474-638642301209776606.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحت عنوان "دفاعاً عن لبنان"، وسعياً لوضع الإطار السياسي الذي يوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان، بالتعاون مع الدول العربية والمجتمع الدولي، دعا حزب "القوات اللبنانية" إلى مؤتمر وطني جامع يعقد في مقرّ قيادة الحزب في معراب عند الثانية عشرة من ظهر السبت، ووجّه الدعوات إلى كلّ قادة قوى المعارضة والقوى الوطنية.
Advertisement
وبحسب اوساط معنية فان "المجتمعين سيرسمون خريطة طريق لإنقاذ لبنان من الكارثة التي وصلت إليها البلاد جراء زجّها في حربٍ لا طائل منها، ولوضع حدٍّ لمعاناة اللبنانيين ".
وشددت الأوساط "على أن المؤتمر سيكون جامعاً، وهناك استجابة من كلّ قوى المعارضة الوطنية للمشاركة ولإيصال رسالة لمن يعنيهم الأمر في الدخل والخارج، بأن اللبنانيين دعاة سلام وبناء وازدهار وليسوا هواة حروب".
في المقابل، اعتبر مصدر نيابي معارض مستقل أن "لقاء معراب" لا يخرج عن كونه مؤتمرا صحافيا يطرح رؤية "القوات اللبنانية" للمرحلة المقبلة على صعيد تطبيق القرارات الدولية وبالتحديد القرار 1701 بكل مندرجاته وملف رئاسة الجمهورية".
وتابع المصدر "أن هذا اللقاء لا يرقى الى اعتباره مؤتمرا وطنيا، كما جاء في الدعوة إليه ، وأن الحضور السبت سيبرهن هذا الشيء، فالحضور النيابي سيكون خجولا بعض الشيء، أي انه سيحضر نائب عن كل كتلة معارضة. أما الشخصيات الباقية التي سوف تحضر فهي لمجرد الصورة لكون وزنها السياسي والتمثيلي ليس واسعاً .
المصدر ختم "أن هناك شخصيات نيابية في المعارضة لم تُدع الى هذا اللقاء لبعض الخلافات الشخصية ، أما "الإشتراكي" فلن يحضر في هذه الظروف، وسيكون المؤتمر شبيها بلقاء معراب الماضي لا أكثر ولا أقل" .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:58 | 2024-10-11
05:04 | 2024-10-11
05:01 | 2024-10-11
05:00 | 2024-10-11
05:00 | 2024-10-11
04:58 | 2024-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24