Advertisement

لبنان

"حزب الله" يثبت حضوره عند الحدود واسرائيل تصعّد في العمق!

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
11-10-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1260482-638642309140729824.jpg
Doc-P-1260482-638642309140729824.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

لا تزال المعادلة العسكرية الحاصلة بين "حزب الله" واسرائيل تسير في السياق ذاته الذي كان سائداً منذ العام 2006، اذ ان الحزب لا يزال يقاتل بفاعلية واسعة ميدانيا من دون اي قدرة على ردع اسرائيل عن القيام بأي عمل عسكري جوي مع ما يترتب عليه من خسائر وضحايا وشهداء من المدنيين، وهذا الامر قد يحكم شكل المعركة في المرحلة المقبلة حتى الوصول الى تسوية مهما طالت.
Advertisement
من الواضح، وبالرغم من ان العملية العسكرية البرية التي بدأتها اسرائيل قبل نحو اسبوع في جنوب لبنان لا تزال محدودة، الا ان الفشل الكامل يسيطر عليها لاسباب كثيرة .ولعل ما يحصل ضمن القطاع الغربي او الشرقي دليل على ان الحزب لم يتأثر ميدانيا لا بل اعد العدة بشكل كبير لحرب برية طويلة ومعقدة، وان الخلل الذي اصاب وضعه الامني في الضاحية لا يشمل المسار العسكري في الجنوب.

هذا الفشل الاسرائيلي الذي قد يهدد على المدى الطويل كل الإنجازات التكتيكية والاستراتيجية التي حققها رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في لبنان وفي غزة، تفرض على اسرائيل توسيع المعركة والاستهدافات لزيادة الضغط على الحزب، لكن هذا الامر سيبقى مضبوطا ضمن قواعد، من المرجح، عدم تخطيها لاسباب دولية ولبنانية، لا بل ان مستوى الضغط الجديد ان طال مناطق اخرى سيعزز الإلتفاف اللبناني حول "حزب الله" وان بشكل محدود.

وبحسب مصادر مطلعة فإن تل ابيب تراجعت بشكل نسبي عن تصعيدها الكمي، اي ان عدد الغارات التي تطال الضاحية الجنوبية وحتى الجنوب والبقاع انخفضت، في الوقت الذي تعمل فيه تل ابيب على الحفاظ على مستوى اجرامها بإستهداف عدد كبير من المدنيين يومياً، وهذا النهج يدل على امرين، الاول هو الانتهاء من بنك الاهداف العسكرية، والدليل على ذلك استهداف تل ابيب للفرق الصحية والاسعافية التابعة لحزب الله وحركة امل.

اما الامر الثاني الذي يدل عليه الهدوء الحالي، فهو الاستعداد لتنفيذ ضربة قوية وقاسمة لايران، اذ قد لن يقتصر الهجوم الاسرائيلي على طهران على الرد بل سيكون هجوما كامل الاوصاف بهدف ردعها لكن ايران ليست في وارد الارتداع في هذه اللحظة الحساسة، وعليه ستذهب بعيدا في الرد مما يجعل المنطقة على حافة الحرب الاقليمية الشاملة، يما يشمل تبعات اقتصادية كبرى تطال اسواق النفط العالمية واضرارا تصيب دولا اقليمية.

مستوى التصعيد في لبنان ستحدده امور كثيرة، اولها طبيعة الاشتباك او المعركة بين اسرائيل وايران، والثاني حجم التقدم البري الاسرائيلي والخسائر التي سيتكبدها في مقابل اي انجاز ميداني، وثالثا حجم ومستوى الخطوط الحمر الاميركية والاوروبية التي قد تفرمل الاندفاعة الاسرائيلية تجاه بعض المناطق والاهداف التي لا علاقة لـ"حزب الله" فيها..

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:58 | 2024-10-11
05:04 | 2024-10-11
05:01 | 2024-10-11
05:00 | 2024-10-11
05:00 | 2024-10-11
04:58 | 2024-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24