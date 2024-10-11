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لبنان

بعد استهداف النويري أمس... عمليات البحث عن المفقودين مستمرة

Lebanon 24
11-10-2024 | 01:15
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لا تزال عمليات البحث عن مفقودين مستمرة في بيروت جراء استهداف منطقة النويري أمس، فيما لا حصيلة نهائية لأعداد المصابين والشهداء حتى الآن، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".
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