بعد استهداف النويري أمس... عمليات البحث عن المفقودين مستمرة

لا تزال عمليات البحث عن مفقودين مستمرة في بيروت جراء استهداف منطقة النويري أمس، فيما لا حصيلة نهائية لأعداد المصابين والشهداء حتى الآن، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".

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