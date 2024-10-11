حمية زار المطار: نثني على إدارة المديرية العامة للطيران المدني

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زار وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، صباحا، مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث اطلع من المديرية العامة للطيران المدني على سير الرحلات الجوية من والى المطار.واثنى الوزير حميه من داخل برج المراقبة على عمل المراقبين الجويين وجميع العاملين في المديرية العامة للطيران المدني، لضمان استمرارية حركة الملاحة الجوية وفق معايير السلامة المعتمدة عالميا،كذلك أثنى على إدارة المديرية وإشرافها على حسن سير العمل في المطار والتنسيق مع جهاز امن المطار وقوى الامن الداخلي والامن العام ومصلحة الجمارك والشركات العاملة في المطار وفق القوانين المرعية الاجراء. (الوكالة الوطنية)