سلام زار غرفة طرابلس: أثبتت قدرتها على مواجهة الأزمات بمرونة غير مسبوقة

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أكد وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام، خلال زيارته لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس، "دور المدينة في دعم العاصمة بيروت وتعزيز صمود لبنان في ظل التحديات الراهنة"، واشار إلى "أهمية التعاون بين الوزارة وغرفة طرابلس الكبرى لمواجهة التحديات الإقتصادية والإجتماعية عبر شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص"، لافتا الى أن "طرابلس، بجهود غرفتها، أثبتت قدرتها على مواجهة الأزمات بمرونة غير مسبوقة في لبنان".كما ناقش سلام مع رئيس الغرفة توفيق دبوسي خطط الطوارئ لمواجهة أي تهديدات تطال المرافق العامة، مؤكدًا "إستعداد طرابلس، بمرفئها ومطارها المستقبلي في القليعات، لدعم صمود الوطن في هذه المرحلة الحرجة".وختم:" طرابلس، العاصمة الاقتصادية للبنان، تلعب دورا محوريا في تقديم الدعم لبيروت وللوطن "، معبّرا عن "ثقته في قدرتها على توفير المنافذ الحيوية اللازمة لاستمرار تدفق المساعدات".