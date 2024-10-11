وصول طائرة محملة بمساعدات طبية من الامارات

وصلت قبل ظهر اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرة محملة بنحو 35 طنا من المساعدات الطبية والانسانية الى مطار رفيق الحريري الدولي من السلطات الإماراتية لمصلحة وزارة الصحة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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