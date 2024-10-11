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لبنان

بالتعاون مع الجيش... "الأشغال" تقوم بتعزيل وتوسيع مصب نهر بيروت

Lebanon 24
11-10-2024 | 04:38
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أعلنت وزارة الاشغال العامة والنقل في بيان انه "تقوم بتعزيل وتوسيع مصب نهر بيروت ضمن الأملاك العامة البحرية بالتعاون مع الجيش".
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