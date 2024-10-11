بصلية صاروخية... "الحزب" استهدف تجمعات لجنود العدو في زوفولون

أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، في بيان أنه "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30، تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية".

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