"حزب الله" شنّ هجوماً جويّاً بالطائرات... ماذا استهدف في حيفا؟

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه شنّ هجوماً بسربٍ من المسيّرات الإنقضاضية على قاعدة قيادة الدفاع الجوي في كريات إيلعيزر في حيفا.

كما أشار "الحزب" إلى أنّه "استهدف تجمعات لجنود العدوّ الإسرائيلي في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية".

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