Advertisement

لبنان

مقابل "le mall" في الضبية.. شاب صدمته سيارة على الأوتوستراد وتُوفِيَ على الفور

Lebanon 24
11-10-2024 | 05:26
A-
A+
Doc-P-1260628-638642466058449380.jpg
Doc-P-1260628-638642466058449380.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:
    بتاريخ 08-10-2024، تعرّض رجل في العقد الرابع من العمر مجهول الهوية لحادث صدم وهو: حنطي البشرة، نحيف البنية، ذو شعر ولحية طويلة سوداء اللون، وذلك على المسلك الشرقي لأوتوستراد الضبية مقابل سنتر "Le Mall" من قبل سيارة مجهولة المواصفات، وما لبث أن فارق الحياة، وتم نقل الجثة إلى برّاد خاص عائد لمؤسسة "غارو دكران" في محلة برج حمود. 
Advertisement
      لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئًا، الاتّصال بمفرزة سير الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 242057-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2024-10-11
07:00 | 2024-10-11
07:00 | 2024-10-11
06:50 | 2024-10-11
06:41 | 2024-10-11
06:37 | 2024-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24