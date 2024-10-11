Advertisement

لبنان

بعد اغتيال نصرالله... لماذا لم تُرسل إيران قوّات إلى لبنان لمُساندة "حزب الله"؟

Lebanon 24
11-10-2024 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1260671-638642501723487148.jpg
Doc-P-1260671-638642501723487148.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت "العربية" أنّه منذ اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، إلى جانب قائد فيلق القدس في لبنان عباس نيلفوروشان، في 27 أيلول الماضي، ظهرت مبادرات داخل الإدارة الحاكمة في إيران وأنصارها، تطالب طهران بإرسال قوات تطوعية إلى لبنان لمساعدة "الحزب".
Advertisement

وتصاعدت هذه الأصوات بعد مؤشرات لفتت إلى أن الضربات غير المسبوقة التي وجهتها إسرائيل لحزب الله لا تضع الحزب في وضع صعب فحسب، بل تخلق أيضا سيناريو إشكاليا بالنسبة لإيران، وفقا لموقع "بوليتيكو".

وعلى ضوء ذلك، كان آية الله محمد حسن أختري رئيس ما يعرف بـ"لجنة دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني"، التابعة لمكتب الرئيس الإيراني هو من اقترح على طهران في 28 أيلول، أي في اليوم التالي لاغتيال نصرالله، إرسال قوات من المتطوعين إلى لبنان والجولان السوري.

ولعب أختري، المعروف بأنه أحد الآباء المؤسسين لحزب الله، دوراً بارزاً في تأسيس وتنمية الحزب أثناء عمله سفيراً لإيران في سوريا من عام 1986 إلى عام 1997.

وأوضح أن إيران لا يمكن أن تبقى غير مبالية، بل يجب أن تشارك بشكل مباشر في القتال، وبالتالي عليها أن إرسال متطوعين شباب إلى لبنان والجولان السوري للقتال ضد إسرائيل.

كذلك فتحت قوات الباسيج، وهي قوة شبه عسكرية تطوعية تابعة للحرس الثوري الإيراني، حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لتسجيل المواطنين لإرسالهم إلى لبنان.

وفي وقت لاحق، صرح محسن رفيق دوست، أحد مؤسسي الحرس الثوري، أن خيار إرسال قوات عسكرية إلى لبنان والجولان السوري مطروح على طاولة صناع القرار الإيرانيين.

لكن السلطات الإيرانية سارعت إلى توضيح أنها لا تنوي الاستجابة لهذه الدعوات. ففي 30 أيلول، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن طهران لن ترسل قوات تطوعية إلى لبنان، موضحاً أن لبنان لديه القدرة على الدفاع عن نفسه.

وأضاف نائب قائد الحرس الثوري محمد رضا نقدي يوم 6 تشرين الأول أن طهران لا تنوي إرسال قوات إلى لبنان، مشيرا إلى أن قادة ما تعرف بـ"جبهة المقاومة" لم يبلغوا عن نقص في القوى البشرية، وبالتالي لم يطلبوا مثل هذه المساعدة من إيران.

وفي مقابلة إعلامية، كرر مسؤول كبير في الحوزات الدينية الإيرانية هذا الرأي، موضحاً أن الوجود المادي للعناصر الإيرانية في لبنان لن يكون مفيداً في هذا الوقت، وبالتالي لا ينبغي إرسال أي متطوعين إلى لبنان ما لم يوافق الزعيم الإيراني خامنئي على ذلك.

ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن إيران في وقت سابق، في النصف الثاني من العقد الماضي، كانت أرسلت بالفعل آلاف المقاتلين من فيلق القدس والجيش الإيراني، وحتى الشرطة الإيرانية والباسيج إلى ساحة المعركة في سوريا والعراق، لأغراض معينة، لكن التحوّل الذي يقوده المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي ليس شاملاً، ولا يتضمن إرسال مقاتلين للقتال المباشر ضد إسرائيل.

ولفت إلى أن المرشد يدرك أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تضع إيران في دائرة الضوء وتدفع إسرائيل إلى شن هجمات كبيرة على الأراضي الإيرانية.

وعلاوة على ذلك، فإن إرسال المقاتلين من شأنه أن يجعل إيران عُرضة لهجمات من القوات الإسرائيلية على الأرض، وضربات انتقامية أخرى من إسرائيل. (العربية)

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2024-10-11
10:33 | 2024-10-11
10:20 | 2024-10-11
10:20 | 2024-10-11
10:14 | 2024-10-11
10:12 | 2024-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24