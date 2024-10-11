بعد اغتيال نصرالله... لماذا لم تُرسل إيران قوّات إلى لبنان لمُساندة "حزب الله"؟

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ذكرت "العربية" أنّه منذ اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، إلى جانب قائد فيلق القدس في لبنان عباس نيلفوروشان، في 27 أيلول الماضي، ظهرت مبادرات داخل الإدارة الحاكمة في إيران وأنصارها، تطالب طهران بإرسال قوات تطوعية إلى لبنان لمساعدة "الحزب".وتصاعدت هذه الأصوات بعد مؤشرات لفتت إلى أن الضربات غير المسبوقة التي وجهتها إسرائيل لحزب الله لا تضع الحزب في وضع صعب فحسب، بل تخلق أيضا سيناريو إشكاليا بالنسبة لإيران، وفقا لموقع "بوليتيكو".وعلى ضوء ذلك، كان آية الله محمد حسن أختري رئيس ما يعرف بـ"لجنة دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني"، التابعة لمكتب الرئيس الإيراني هو من اقترح على طهران في 28 أيلول، أي في اليوم التالي لاغتيال نصرالله، إرسال قوات من المتطوعين إلى لبنان والجولان السوري.ولعب أختري، المعروف بأنه أحد الآباء المؤسسين لحزب الله، دوراً بارزاً في تأسيس وتنمية الحزب أثناء عمله سفيراً لإيران في سوريا من عام 1986 إلى عام 1997.وأوضح أن إيران لا يمكن أن تبقى غير مبالية، بل يجب أن تشارك بشكل مباشر في القتال، وبالتالي عليها أن إرسال متطوعين شباب إلى لبنان والجولان السوري للقتال ضد إسرائيل.كذلك فتحت قوات الباسيج، وهي قوة شبه عسكرية تطوعية تابعة للحرس الثوري الإيراني، حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لتسجيل المواطنين لإرسالهم إلى لبنان.وفي وقت لاحق، صرح محسن رفيق دوست، أحد مؤسسي الحرس الثوري، أن خيار إرسال قوات عسكرية إلى لبنان والجولان السوري مطروح على طاولة صناع القرار الإيرانيين.لكن السلطات الإيرانية سارعت إلى توضيح أنها لا تنوي الاستجابة لهذه الدعوات. ففي 30 أيلول، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن طهران لن ترسل قوات تطوعية إلى لبنان، موضحاً أن لبنان لديه القدرة على الدفاع عن نفسه.وأضاف نائب قائد الحرس الثوري محمد رضا نقدي يوم 6 تشرين الأول أن طهران لا تنوي إرسال قوات إلى لبنان، مشيرا إلى أن قادة ما تعرف بـ"جبهة المقاومة" لم يبلغوا عن نقص في القوى البشرية، وبالتالي لم يطلبوا مثل هذه المساعدة من إيران.وفي مقابلة إعلامية، كرر مسؤول كبير في الحوزات الدينية الإيرانية هذا الرأي، موضحاً أن الوجود المادي للعناصر الإيرانية في لبنان لن يكون مفيداً في هذا الوقت، وبالتالي لا ينبغي إرسال أي متطوعين إلى لبنان ما لم يوافق الزعيم الإيراني خامنئي على ذلك.ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن إيران في وقت سابق، في النصف الثاني من العقد الماضي، كانت أرسلت بالفعل آلاف المقاتلين من فيلق القدس والجيش الإيراني، وحتى الشرطة الإيرانية والباسيج إلى ساحة المعركة في سوريا والعراق، لأغراض معينة، لكن التحوّل الذي يقوده المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي ليس شاملاً، ولا يتضمن إرسال مقاتلين للقتال المباشر ضد إسرائيل.ولفت إلى أن المرشد يدرك أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تضع إيران في دائرة الضوء وتدفع إسرائيل إلى شن هجمات كبيرة على الأراضي الإيرانية.وعلاوة على ذلك، فإن إرسال المقاتلين من شأنه أن يجعل إيران عُرضة لهجمات من القوات الإسرائيلية على الأرض، وضربات انتقامية أخرى من إسرائيل. (العربية)