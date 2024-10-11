الخطيب: الشعب اللبناني أثبت أصالته في ساعات العسرة

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وجه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب "رسالة الجمعة" قال فيها إنه "اذا كان المؤمنون بالمقاومة اليوم قد امتحنوا بما تعرضت له من ضربات سددها العدو لها فقد امتحن اللبنانيون ايضاً في وطنيتهم واذ ظنَّ الأعداء انها قد أصيبت بمقتل أنهى أمرها، فبنى البعض عليها آمال شيطانية عراض، وبدا البعض من الداخل والخارج يفصل المشاريع ويعد الخطط، فقد خيَّبت المقاومة وبيئتها هذه الآمال ونجحت في هذا الامتحان الصعب وخصوصاً باستشهاد الامين العام وقائد المقاومة سماحة السيد الشهيد حسن نصرالله مع ثلة من رفاقه الابرار، وتجاوزت بفضل الله تعالى هذا المنعطف الخطير الذي ينوء عن حمل ثقله الجبال، فقد خيَّبت آمال المتآمرين والطامعين لتعود أقوى واصلب مما كانت عليه وتستمر في القيام بوظيفة الدفاع عن لبنان وشعبه الأبي".وأضاف: "ها هي اليوم تُسدد ضرباتها القوية إلى العدو مِثلاً بمثل، وتثبت انها لم تتزحزح ولم تضعف ولم تهن وكذلك بيئتها التي آلمها المصاب وعزَّ عليها الفقد ولكنها لم تفقد توازنها ولم تتراجع عن احتضانها ولم تبخل في عطاء الدم الغالي صيانة للوطن وحرمته لتقول لكل المنتهزين فرص الهزيمة أن خسئتم أن نعطيكم بأيدينا عطاء الذليل أو نقر لكم إقرار العبيد ، فهيهات منا الذلة شعارنا مدى التاريخ ورثناه من كربلاء وأُعطيناه من سبط الرسول سيد الشهداء والايام والليالي والميدان ساحة الاختبار وقد باء المتآمرون بعارها وشنارها".وتابع :"كما أثبت الشعب اللبناني أصالته كما هو على الدوام في ساعات العسرة الذين احتضنوا إخوانهم ممن أُجبروا على ترك ديارهم التي يبذلون من أجلها الدماء الغالية رخيصة فلا يظُنّنَ احد جنوناً انهم يستبدلونها الا بجنان الخلد، فمهلاً مهلاً ايها الحمقى فإذا كانت أنفسكم وبلادكم قد هانت عليكم ووقفتم خلف الباب تسترقون السمع لانتهاك سيادتها فنحن الشعب اللبناني لسنا كذلك، الذي وقف إلى جانب مقاومته نعم الشعب اللبناني الذي يرى التفريط بالأرض والسيادة أعظم من التفريط بالعرض خيانة تأباها كرامته الوطنية والدينية والانسانية".وأضاف: "للعدو الصهيوني الذي خيَّب الشعب اللبناني ايضا مراده في إثارة الفتنة بين أبنائه وتحريض بعضه على بعض ليكسب على الجميع والذي بلغ الصلف والعتو به درجة ان يتجاوز باعتداءاته إلى مدينة بيروت مرتكباً المجازر الآثمة ويفتك بالمدنيين الامنين العزل كما فعل في النويري متعلّلاً بوجود قيادات للمقاومة في هذه الأماكن ويوحي عبر بعض قنواته التلفزيونية بالقتل لعلماء الدين وعلى رأسهم اعلى مرجعية اسلامية شيعية للمسلمين الشيعة في العالم سماحة اية الله السيد علي الحسيني السيستاني وفتح باب الاغتيالات كما يفعل، فإنّنا نحذر من فتح هذا الباب الخطير ونُحمّل تبعات هذه الاعمال الارهابية الشريرة الى مجلس الامن والمنظمات الدولية التي تتحمل مسؤولية ايقاف هذا العدو عند حدّه وردعه عن العبث بالسلم والامن الدوليين"".وتابع الخطيب: "نقول لهذا العدو: لن يزيدنا القتل والتهجير والدمار الا يقيناً بصحة موقفنا منك انك السرطان الذي يجب استئصاله من الجذور يا قتلة الأنبياء ايها السفاحون المتعطشون لسفك الدماء والشر المطلق الذي يحرم التطبيع معه ويجب القضاء عليه، فقد استعليت في الارض علواً كبيراً وإن الله لا يخلف وعده الذي توعَّدكم به في سورة الاسراء".وتوجه الى اللبنانيين: "إنّ العدوان الاسرائيلي الذي لا يزال مستمراً في أعماله العدوانية وإبادة الشعبين اللبناني والفلسطيني ولذلك فلا يجوز الحديث عن أي استحقاق قبل إجباره على وقف اطلاق النار ووقف أعمال القتل والابادة والتجاوز للسيادة اللبنانية، كما انه ليس من الوطنية في شيء أن يستغل البعض العدوان الاسرائيلي على لبنان كفرصة لفرض وقائع جديدة أو مكاسب سياسية فيدفع بالبلد إلى ما لا تحمد عقباه ظنّاً أن المقاومة قد ضعفت وان الفرصة قد حانت، فالمقاومة قوية بما فيه الكفاية أو أكثر لتحقيق الانتصار الحتمي بإذن الله، ولسنا في وضع مشابه لغزو ٨٢ والعدو ومن خلفه لن يكونوا في موقع من يفرض الشروط.. واذا عاود البعض الحنين إلى تجاربه السابقة بالاستعانة بالعدو الاسرائيلي ولم يتعظ بما حصل نتيجة ذلك فهو يغامر ويقامر مرة أخرى بلبنان وشعبه ويحلم حلم ابليس بالجنة ".