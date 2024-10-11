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لبنان

تقريرٌ جديد يكشف.. هذا ما قد يشهده "حزب الله"

Lebanon 24
11-10-2024 | 06:41
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حذر تقرير لموقع "بزنس إنسايدر" من ظهور قيادة "أكثر تشددا" على رأس حزب الله في لبنان، على غرار ما حدث بعد اغتيال الأمين العام الأسبق عباس الموسوي عام 1992.

ويتناول التقرير جهود إسرائيل الرامية إلى "تفكيك قدرات حزب الله"، خاصة بعد اغتيالات كبيرة طالت قيادات كبيرة في الحزب وعلى رأسها الأمين العام الشهيد السيد حسن نصرالله,
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وحذر محللون من "احتمال نشوب صراع محتمل على السلطة داخل الحزب، مما قد يؤدي إلى ظهور قيادة أكثر تطرفًا وتشكل تهديدًا أكبر".

ويرى المحللون احتمالاً كبيراً لـ "حدوث تصعيد مماثل في الأنشطة العنيفة بعد الضربات الأخيرة على قيادة حزب الله".

وتتزايد المخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، حيث تدرس توجيه المزيد من الضربات ضد إيران وحلفائها، وفق الموقع.

وأشار التقرير إلى أن "الآثار الاقتصادية المترتبة على صراع طويل الأمد كبيرة، حيث تشير التقديرات إلى تكلفة باهظة على الاقتصاد الإسرائيلي"، بالإضافة إلى أن "العنف المستمر قد يؤدي إلى تعزيز تصميم حزب الله على الانتقام، مما يزيد من تعقيد الوضع". (إرم نيوز)

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