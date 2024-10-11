Advertisement

لبنان

المجلس الاعلى للتربية في "التيار الوطني" زار رئيس "اللبنانية"

Lebanon 24
11-10-2024 | 07:47
A-
A+
Doc-P-1260711-638642549060446205.png
Doc-P-1260711-638642549060446205.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار وفد من المجلس الاعلى للتربية في "التيار الوطني الحر" رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران وناقش معه موضوع خطة انقاذ العام الجامعي، والتعليم من بعد، وأحوال الفروع المقفلة وتلك التي يشغرها نازحون. 
Advertisement

وسلم الوفد ورقة فيها اقتراحات لكيفية بدء العام الدراسي والتسجيل اونلاين وتحسين الحوافز المقدمة للمعلمين والمتعاقدين. 
 
ضم الوفد مقرر لجنة التربية النيابية النائب ادكار طرابلسي ومقرر المجلس الاعلى النقيب رودولف عبود ومنسق هيئة اساتذة الجامعة اللبنانية الدكتور حسان العكرة ومسؤول طلاب الجامعة ميشال غاوي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:28 | 2024-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2024-10-11
10:34 | 2024-10-11
10:33 | 2024-10-11
10:32 | 2024-10-11
10:20 | 2024-10-11
10:20 | 2024-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24