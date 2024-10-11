غارات جوية تستهدف الجنوب والبقاع.. وهذه آخر عمليات "حزب الله"!

نفذ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، سلسلة غارات جوية استهدفت عدداً من البلدات في جنوب لبنان.

وذكرت المعلومات أن العدو استهدف منطقة السماحية بين زوطر الشرقية والنبطية الفوقا بالإضافة إلى أطراف بلدة جباع.

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كذلك، أفادت المصادر عن غارة جوية إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة الغازية في الجنوب.

وعصر اليوم، شن العدو هجوماً معادياً طال مركز الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة ياطر، ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص.

غارات على البقاع

إلى ذلك، شن العدو غارات أخرى على مناطق بقاعية مستهدفاً محيط مدينة بعلبك، النبي شيت، تمنين التحتا، علي النهري ودورس.

عمليات لـ"حزب الله"

من جهته، أعلن "حزب الله" أنه استهدف مدينة صفد المحتلة بصلية صاورخية كبيرة، وذلك رداً على الاستباحة الهجمية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين في لبنان.

كذلك، ذكر الحزب أنه استهدفت تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة ‏مباشرة. ‏

وفي عملية أخرى، أعلن الحزب استهداف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي جنوبي يارون بصلية صاروخية. ‏