غارة عنيفة قرب صيدا.. إنفجار كبير حصل وهذا ما تمّ استهدافه!

شنّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم، غارة عنيفة استهدفت بلدة الغازية في جنوب لبنان.

وأفاد شهود عيان بأن الغارة كانت شديدة وقد سمع دوي انفجار عنيف في مدينة صيدا المحاذية للغازية.