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لبنان

غارة عنيفة قرب صيدا.. إنفجار كبير حصل وهذا ما تمّ استهدافه!

Lebanon 24
11-10-2024 | 12:25
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شنّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم، غارة عنيفة استهدفت بلدة الغازية في جنوب لبنان.
 
وأفاد شهود عيان بأن الغارة كانت شديدة وقد سمع دوي انفجار عنيف في مدينة صيدا المحاذية للغازية. 
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