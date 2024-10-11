الخارجية الأردنية تدين الاستهداف الإسرائيلي لمركز للجيش: انتهاك للقانون الدولي

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دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بـ"أشد العبارات، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مركزا للجيش اللبناني في بلدة كفرا في جنوب لبنان، وأسفر عن استشهاد جنديين لبنانيين وإصابة آخرين"، مشيرة في بيانها إلى أنه "انتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخرق صارخ للسيادة اللبنانية".‏إلى ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة "رفض المملكة وإدانتها لهذا العدوان الإسرائيلي على لبنان"، وقال: "هذا التصعيد الخطير يدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة". كما ‏أكد "ضرورة التحرك الدولي الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ١٧٠١".‏وجدد تأكيده "تضامن المملكة المطلق مع لبنان الشقيق في مواجهة هذه الاعتداءات الإسرائيلية"، مشددا على "ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".‏ودعا "المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل وقف انتهاكاتها"، معزيا "لبنان وأسر الذين ارتقوا"، متمنيا بالشفاء العاجل للمصابين.