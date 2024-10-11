الحاج حسن: أهالينا سيعودون إلى قراهم رافعين راية النصر

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جال وزير الزراعة عباس الحاج حسن، برفقة رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، على مراكز الإيواء في بيروت، وقد استهل الجولة في زيارة المطبخ المركزي الذي يؤمّن الوجبات الجاهزة لأكثر من 5400 نازح في مراكز الإيواء في منطقة بئر حسن، وجرى الاضطلاع من المسؤولين على المراكز، وعلى تفاصيل العمل اللوجستي في إدارة الأبنية التي تحوّلت الى مراكز ايواء منظمة تستقبل العائلات منذ اليوم الاول لنزوحهم من قراهم، اضافة الى تقديم كل خدمات الرعاية الصحية والخدماتية وتطبيق المعايير المطلوبة من اجل الحفاظ على المواطنين.وزار الوفد المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري التي أشارت خلال اللقاء إلى أنها افتتحت "أكثر من 54 مركز ايواء، تستقبل الآلاف من اهلنا وتعمل ساعة بساعة من أجل تقديم جميع الخدمات المطلوبة من أجل تأمين راحت الناس"، وطلبت بري إلى اللواء خير، "متابعة هذه الاعداد الضخمة من النازحين، وتأمين كل متطلباتهم المعيشية من فرش و حرامات ومخدات قبل كل شيء، وضرورة ان يتم تفعيل المتابعة اليومية على مستوى تأمين الغذاء للجميع.وأكد الحاج حسن من جهته، أن "الهم الأول والأخير سيكون تأمين كل مستلزمات أهلنا لأننا نعلم علم اليقين أنهم عائدون إلى قراهم رافعين راية النصر، لذلك علينا ان نستغل فرصة وجودهم بيننا لنكون في خدمتهم".ودعا رؤساء المراكز التي "تستقبل اهلنا"، إلى "تطبيق المعايير الصحية والغذائية، اضافة الى رفع كل الحاجيات وفقاً للآلية المعتمدة من الحكومة اللبنانية من أجل خدمة الجميع وضبط عمليات المساعدة".وأكد حرصه على متابعة كل الأمور العالقة مع رئاسة مجلس الوزراء واللجنة الوطنية لادارة الكوارث برئاسة الوزير ناصر ياسين الذي وتقدم منه بالشكر على جهوده "لتأمين أهلنا النازحين عن قراهم في كل المحافظات اللبنانية".من جهته، أكد اللواء خير وقوفه الى جانب كل اللجان العاملة في خدمة النازحين، وطلب تقديم جداول بالمساعدات المطلوبة من اجل العمل على تأمينها.