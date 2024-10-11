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لبنان

ماذا فعل مسؤولون فلسطينيون داخل لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-10-2024 | 16:15
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بعد الضربات الإسرائيليّة الأخيرة التي طالت مُخيميّ عين الحلوة والبداوي، تحدَّثت المعلومات عن أنَّ مسؤولين فلسطينيين في لبنان قد اتخذوا إجراءاتٍ احترازيَّة جديدة تحسباً لأيّ استهدافات جديدة.
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وأثيرت مخاوف داخل الوسط الفلسطينيّ من إمكانية تصعيد إسرائيل هجماتها ضد المنظمات الفلسطينية، في وقتٍ زعمت فيه إسرائيل مؤخراً أن حركة "حماس" تتحصن في جنوب لبنان.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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