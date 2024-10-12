بوشكيان يدين الاعتداء على الجيش: للعمل الجاد لوقف الحرب

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دان وزير الصناعة والتجارة جورج بوشكيان الاعتداء الإجرامي على الجيش حيث استشهد بطلان من ابنائه وجرح ثلاثة. وتقدم من ذوي الشهداء وقيادة الجيش بخالص العزاء، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.و دعا بوشكيان إلى الالتفاف حول الجيش والقوى الامنية، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة الاعتداءات الاسرائيلية المتمادية على لبنان، و العمل الجاد لوقف الحرب ومنع الانتهاكات على السيادة والاعتداء على قوات حفظ السلام.