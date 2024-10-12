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لبنان

بوشكيان يدين الاعتداء على الجيش: للعمل الجاد لوقف الحرب

Lebanon 24
12-10-2024 | 02:08
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دان وزير الصناعة والتجارة جورج بوشكيان الاعتداء الإجرامي على الجيش حيث استشهد بطلان من ابنائه وجرح ثلاثة. وتقدم من ذوي الشهداء وقيادة الجيش بخالص العزاء، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

و دعا بوشكيان إلى الالتفاف حول الجيش والقوى الامنية، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة الاعتداءات الاسرائيلية المتمادية على لبنان، و العمل الجاد لوقف الحرب ومنع الانتهاكات على السيادة والاعتداء على قوات حفظ السلام.
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