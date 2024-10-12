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لبنان

معزية بشهداء الجيش.. المديرية العام للأمن العام: نعاهدكم العمل معاً من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره

Lebanon 24
12-10-2024 | 03:31
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تقدمت المديرية العامة للأمن العام اللبناني بأحر التعازي من المؤسسة العسكرية قيادةً وضباطًا وأفراداً ومن كافة الأجهزة الأمنية ، ومن الدفاع المدني ومن الشعب اللبناني، ومن أهالي الشــهــداء العسكريين الذين سقطوا على مذبح الوطن بفعل الاعتداءات الإسرائيلية. 
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وإذ تستنكر المديرية الاعتداءات  على قوات حفظ السلام والتي تشكّل انتهاكاً للأعراف والقوانين الدولية، فإنها تعاهد اللبنانيين والقوى العسكرية والأمنية العمل معاً من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ، وفاءً للقسم وتكريماً لأرواح الضحايا والشــهــداء.
 
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