معزية بشهداء الجيش.. المديرية العام للأمن العام: نعاهدكم العمل معاً من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره

Advertisement

تقدمت المديرية العامة للأمن العام اللبناني بأحر التعازي من المؤسسة العسكرية قيادةً وضباطًا وأفراداً ومن كافة الأجهزة الأمنية ، ومن الدفاع المدني ومن الشعب اللبناني، ومن أهالي الشــهــداء العسكريين الذين سقطوا على مذبح الوطن بفعل الاعتداءات الإسرائيلية.وإذ تستنكر المديرية الاعتداءات على قوات حفظ السلام والتي تشكّل انتهاكاً للأعراف والقوانين الدولية، فإنها تعاهد اللبنانيين والقوى العسكرية والأمنية العمل معاً من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ، وفاءً للقسم وتكريماً لأرواح الضحايا والشــهــداء.