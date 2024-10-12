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لبنان

بعد ساعات من عمليات البحث.. العثور على جثتي طفلين استشهدا في غارة على البيسارية

Lebanon 24
12-10-2024 | 03:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه بعد ساعات طويلة من عمليات البحث، عثر على جثماني الطفلين الشهيدين حسن ونسيم الشامي اللذين استشهدا أمس مع شقيقتيهما ضحى وفاطمة وعمها حسين الشامي في الغارة التي استهدفت منزل الاخير في البيسارية ليل الجمعة.
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البيسارية

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