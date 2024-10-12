تحذير إسرائيلي جديد لسكّان هذه القرى اللبنانية: غادروا منازلكم فوراً!

وّجه الجيش الإسرائيلي تحذيراً جديداً الى سكان جنوب لبنان، اليوم السبت، طالباً منهم "مغادرة منازلهم والانتقال فورًا إلى شمال نهر الأولي"





التحذير وجّه إلى سكان القرى التالية: عيتا الشعب، رامية، ياطر، قوزح، بيت ليف، حنين، رشاف، عينتا، القليلة، الحوش، نبعة، تولين، التمرية، الخيام، الخربة، كفر حمام، عرب اللويزة، جسر ابو زبله، جبل العدس، ضهر برية جابر، كفرا، رمادية وزبقين.

🟡 بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان

إلى سكان القرى التالية:



عيتا الشعب, رامية, ياطر, قوزح , بيت ليف, حنين , رشاف, عينتا, القليلة, الحوش, نبعة, تولين, التمرية , الخيام, الخربة, كفر حمام, عرب اللويزة, جسر ابو زبله, جبل العدس, ضهر برية جابر, كفرا, رمادية, زبقين.



إن نشاط حزب الله… pic.twitter.com/c5bQSgo2Db — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 12, 2024 Advertisement