Advertisement

لبنان

تحذير إسرائيلي جديد لسكّان هذه القرى اللبنانية: غادروا منازلكم فوراً!

Lebanon 24
12-10-2024 | 05:09
A-
A+
Doc-P-1261071-638643320005053261.jpg
Doc-P-1261071-638643320005053261.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وّجه الجيش الإسرائيلي تحذيراً جديداً الى سكان جنوب لبنان، اليوم السبت، طالباً منهم "مغادرة منازلهم والانتقال فورًا إلى شمال نهر الأولي"


التحذير وجّه إلى سكان القرى التالية: عيتا الشعب، رامية، ياطر، قوزح، بيت ليف، حنين، رشاف، عينتا، القليلة، الحوش، نبعة، تولين، التمرية، الخيام، الخربة، كفر حمام، عرب اللويزة، جسر ابو زبله، جبل العدس، ضهر برية جابر، كفرا، رمادية وزبقين.
 
 
Advertisement

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:19 | 2024-10-12
09:14 | 2024-10-12
09:14 | 2024-10-12
09:06 | 2024-10-12
09:01 | 2024-10-12
09:00 | 2024-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24