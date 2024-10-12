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لبنان

"التقدمي الإشتراكي": لتوفير كل الدعم للمؤسسة العسكرية

Lebanon 24
12-10-2024 | 05:38
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 رأت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، انه "مرة جديدة يقدم الجيش التضحيات دفاعاً عن لبنان وشعبه، وهو يتعرض للاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان".

وإذ وجّه الحزب التحية للجيش ولأرواح شهدائه وسائر الشهداء في مواجهة العدو، أمل الشفاء العاجل للجرحى، وجدد موقفه الدائم بضرورة توفير كل الدعم للمؤسسة العسكرية لكي تواصل القيام بواجبها الوطني وتتولى دورها في الجنوب من ضمن مهامها في الدفاع عن لبنان، وتطبيقاً للقرار الدولي 1701.
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وفي موازاة ذلك، دان الحزب "الاستهداف الاسرائيلي المباشر لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل، بما يعنيه ذلك من انتهاك إضافي للقرار 1701 وتقويضِ لدور القوات الدولية، ويتطلع إلى أن تقوم حكومات الدول المشاركة في هذه القوات بضغط حقيقي مباشر على العدو الإسرائيلي لوقف فوري العدوان على لبنان".
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