إستهداف سيارة على طريق دير قانون رأس العين

أفادت مندوبة "لبنان 24" بان مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق دير قانون رأس العين- الشعيتية.





ووفقاً للمعلومات، تم نقل عدد من الإصابات إلى المستشفى.

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