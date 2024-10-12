أعلن "حزب الله" في بيان اليوم السبت انه استهدف ‏تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفريوفال بصلية صاروخية.



وجاء في بيانه: "رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدفنا عند الساعة 12:20 من ظهر يوم السبت 12-10-2024 تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة كفريوفال بصلية صاروخية".

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