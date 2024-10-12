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لبنان

العدو يستهدف منزلاً في المعيصرة.. ماذا في المعلومات الاولية؟

Lebanon 24
12-10-2024 | 08:37
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أغار العدو الاسرائيلي، اليوم السبت، على بلدة المعيصرة.


ووفقاً للمعلومات الاولية، الغارة استهدفت منزل مدير مدرسة المعيصرة الرسمية ومعلومات عن استشهاده.
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