العدو يستهدف منزلاً في المعيصرة.. ماذا في المعلومات الاولية؟

أغار العدو الاسرائيلي، اليوم السبت، على بلدة المعيصرة.





ووفقاً للمعلومات الاولية، الغارة استهدفت منزل مدير مدرسة المعيصرة الرسمية ومعلومات عن استشهاده.

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