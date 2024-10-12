"الحزب" يعلن استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية

صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من بعد ظهر يوم السبت 12-10-2024 قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية بصلية صاروخية".

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