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لبنان

التيار الوطني الحر ينفي: هذا الخبر غير صحيح!

Lebanon 24
12-10-2024 | 09:49
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نشر التيار الوطني الحر، اليوم السبت عبر حسابه الرسمي على منصة  "إكس" التالي:

"لا صحة لما تدأب وسائل إعلاميّة وبعض الكتاب على تكراره عن أسماء مرشحين يطرحها التيار الوطني الحر لرئاسة الجمهورية."

أضاف: "إن ما يبادر إليه التيار هو التشاور مع الكتل النيابية حول الأسماء المطروحة والمتداولة، سعياً لإنجاز التوافق على اسم الرئيس، وليس للتيار اي مرشّح لرئاسة الجمهورية".


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