التيار الوطني الحر ينفي: هذا الخبر غير صحيح!

لا صحة لما تدأب وسائل إعلامية وبعض الكتاب على تكراره عن أسماء مرشحين يطرحها #التيار_الوطني_الحر لرئاسة الجمهورية.

إن ما يبادر إليه التيار هو التشاور مع الكتل النيابية حول الأسماء المطروحة والمتداولة، سعياً لإنجاز التوافق على اسم الرئيس، وليس للتيار اي مرشّح لرئاسة الجمهورية.