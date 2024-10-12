التيار الوطني الحر ينفي: هذا الخبر غير صحيح!

لا صحة لما تدأب وسائل إعلامية وبعض الكتاب على تكراره عن أسماء مرشحين يطرحها #التيار_الوطني_الحر لرئاسة الجمهورية.
إن ما يبادر إليه التيار هو التشاور مع الكتل النيابية حول الأسماء المطروحة والمتداولة، سعياً لإنجاز التوافق على اسم الرئيس، وليس للتيار اي مرشّح لرئاسة الجمهورية.
— التيار الوطني الحر - FPM (@tayyar_official) October 12, 2024
لا صحة لما تدأب وسائل إعلامية وبعض الكتاب على تكراره عن أسماء مرشحين يطرحها #التيار_الوطني_الحر لرئاسة الجمهورية.
إن ما يبادر إليه التيار هو التشاور مع الكتل النيابية حول الأسماء المطروحة والمتداولة، سعياً لإنجاز التوافق على اسم الرئيس، وليس للتيار اي مرشّح لرئاسة الجمهورية.