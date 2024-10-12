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لبنان

حجار تفقد أهالي مرجعيون وسلم قافلة مساعدات غذائية وطبية

Lebanon 24
12-10-2024 | 12:42
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تفقد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، اليوم، اهالي منطقة مرجعيون على الرغم من اشتداد المعارك الدائرة على اطراف بلدة جديدة مرجعيون.

وضمن خطة وزارة الشؤون لدعم صمود وبقاء الاهالي في منازلهم ولاسيما قرى منطقة مرجعيون، سلم وزير الشؤون قافلة مساعدات غذائية وطبية ولوجستية واجتماعية متنوعة لبلدية جديدة مرجعيون مقدمة من الوزارة ومن منظمات دولية عدة.
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واجتمع وزير الشؤون مع فاعليات البلدة والقرى المجاورة واستمع الى مطالبهم على المستويات كافة واجرى سلسلة اتصالات شملت وزارء الاتصالات والصحة والطاقة لمعالجة المشاكل الآنية وبخاصة انقطاع شبكة الاتصالات الارضية والانترنت عن المنطقة واقفال مستشفى مرجعيون الحكومي. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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