غارات عنيفة تستهدف الجنوب.. هذه المناطق تتعرّض لقصف جوّي

شنّ العدو الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات جوية مكثفة استهدفت عدداً من البلدات في جنوب لبنان.

وفي التفاصيل، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدات شحور، زبقين، المحمودية، القوزح، حاريص، البازورية، الوزاعية، طيرحرفا وعلما الشعب.

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أيضاً، قصف العدو الإسرائيليّ مركزاً تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة عيتيت.

ماذا أعلن الجيش الإسرائيلي؟

بدوره، زعم الجيش في بيان له، اليوم السبت، أنه تم القضاء على العشرات من عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان، مُدعياً أنه جرى تدمير أكثر من 200 هدف للحزب بواسطة الطائرات.

وقال المتحدث باسم الجيش الغسرائيلي إنه خلال المعارك البرية عند الحدود بين لبنان وإسرائيل، جرى العثور على ممرات أنفاق تحت الأرض وعشرات البنى التحتية التي تم تخزين الأسلحة فيها وقاذفات صواريخ وقذائف هاون وصواريخ مضادة للدبابات تستهدف المستوطنات الشمالية.

وفي إطار آخر، قال جيش العدو إنه "تم إطلاق حوالى 16 صاروخاً من لبنان باتجاه كريات شمونة ومستوطنات إصبع الجليل".