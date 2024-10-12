Advertisement

لبنان

غارات عنيفة تستهدف الجنوب.. هذه المناطق تتعرّض لقصف جوّي

Lebanon 24
12-10-2024 | 12:54
A-
A+
Doc-P-1261231-638643597957750039.jpg
Doc-P-1261231-638643597957750039.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنّ العدو الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات جوية مكثفة استهدفت عدداً من البلدات في جنوب لبنان.
 
وفي التفاصيل، فإن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدات شحور، زبقين، المحمودية، القوزح، حاريص، البازورية، الوزاعية، طيرحرفا وعلما الشعب.
Advertisement
 
أيضاً، قصف العدو الإسرائيليّ مركزاً تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة عيتيت.
 
ماذا أعلن الجيش الإسرائيلي؟
 
بدوره، زعم الجيش في بيان له، اليوم السبت، أنه تم القضاء على العشرات من عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان، مُدعياً أنه جرى تدمير أكثر من 200 هدف للحزب بواسطة الطائرات.
 
وقال المتحدث باسم الجيش الغسرائيلي إنه خلال المعارك البرية عند الحدود بين لبنان وإسرائيل، جرى العثور على ممرات أنفاق تحت الأرض وعشرات البنى التحتية التي تم تخزين الأسلحة فيها وقاذفات صواريخ وقذائف هاون وصواريخ مضادة للدبابات تستهدف المستوطنات الشمالية.
 
وفي إطار آخر، قال جيش العدو إنه "تم إطلاق حوالى 16 صاروخاً من لبنان باتجاه كريات شمونة ومستوطنات إصبع الجليل". 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:30 | 2024-10-12
13:10 | 2024-10-12
13:08 | 2024-10-12
13:06 | 2024-10-12
12:58 | 2024-10-12
12:42 | 2024-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24